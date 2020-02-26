Прибывшие из Японии, Италии, Ирана, Южной Кореи будут помещены на карантин - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане, которые прибывают из стран первой категории по коронавирусу, будут помещены на домашний карантин. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В перечень стран, которые вошли в первую категорию, попали Южная Корея, Япония, Италия, Иран, Гонконг, Макао, Тайвань и КНР.

«Во вторую категорию вошли Сингапур, Таиланд, Малайзия. В третью категорию вошли Вьетнам, Австралия, США, ОАЭ, Великобритания и Франция. Мы делили их с учетом регистрации. Третья категория никакому карантину не подвергается», - сказал Жандарбек Бекшин журналистам в кулуарах пресс-конференции в СЦК.

«Для граждан, приехавших из стран первой категории, мы применяем карантин по месту проживания с ежедневным посещением медицинских работников в течение 14 дней. Это не больные люди. К ним пока отношение как к здоровым людям. Они должны самоизолироваться по прибытию под карантин. Мы принимаем меры предосторожности. Если будет четко установлено, что человек болен или у него есть симптомы, тогда он никуда не отправляется», - отметил он.

При этом Ж. Бекшин уточнил, что прибывшие будут направляться в медучреждение для изоляции и оказания медицинской помощи.