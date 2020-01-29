Прибывшие из Китая 37 жителей Жамбылской области находятся под медицинским контролем

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области усиливают меры по предотвращению распространения новой модификации коронавируса. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель департамента здравоохранения по Жамбылской области Марат Джуманкулов.

- Марат Сейтбекович, начавшаяся в Китае пневмония не известного пока еще науке вируса вызывает вполне резонные опасения во многих странах, тем более находящихся в относительной географической близости. Наша Жамбылская область расположена по южной границе Казахстана, менее половины суток необходимо, чтобы доехать до границы с Китаем. Готовы ли мы противостоять коронавирусу?

- В нашем регионе предусмотрено всё возможное для противостояния пневмонии неизвестной этиологии , - заверил Марат Джуманкулов. - Для усиления противоэпидемических и санитарно-профилактических мер по предотвращению ее распространения в Жамбылской области предпринят ряд превентивных мер. Прежде всего, в областной детской инфекционной больнице и в инфекционных отделениях районных центральных больниц подготовлены для приема и госпитализации больных 503 инфекционных койки, в том числе для взрослых 185 и 318 детских. Дополнительно будут развернуты 333 койки, в том числе взрослых 147 и 186 детских, всего 836 коек.

- В социальных сетях активно обсуждают эту проблему с распространением коронавируса, и муссируются слухи о том, что якобы в наших больницах не хватает препаратов, марлевых повязок и всего необходимого. Всем ли необходимым обеспечены наши больницы и поликлиники?

- Могу заверить, что наши медицинские организации в достаточном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это 1 826 многоразовых противочумных костюмов первого типа, 9 942 одноразовых защитных костюма. Подготовлены противовирусные препараты – 2 717 упаковок таимфлю, 49 упаковок релензы, 960 упаковок оксолиновой мази и огромный запас вируцилиновых дезинфекционных средств.

- А какова теоретическая и практическая подготовка наших врачей?

- В области проведены консультативные семинары по диагностике, лечению и профилактике неизвестной пневмонии. Всего было проведено 45 семинаров, которые охватили 3 226 работников здравоохранения. Кроме того, на днях в Международном аэропорту «Аулие-Ата» с участием специалистов из соответствующих органов была проведена учебная тренировка по организации первоочередных мероприятий по предотвращению ввоза и распространения коронавируса.

Улучшена подготовка работников лечебных учреждений, в том числе медицинских работников станции скорой помощи, для того, чтобы выявлять и регистрировать подозрительные случаи неизвестной пневмонии, отправлять неотложные сообщения, принимать пациентов и оказывать им специализированную неотложную медицинскую помощь. Для всех медицинских работников области разработаны алгоритмы действий - для медицинских работников приемных отделений, смотровых кабинетов и станции скорой медицинской помощи.

- Есть ли сведения о тех гражданах, которые в эти дни прибыли из Китая в Жамбылскую область?

- Известно по сведениям миграционного управления департамента полиции Жамбылской области, что в январе этого года из Китайской Народной Республики в Жамбылскую область приехали 37 граждан. Все они по месту постоянного жительства взяты под наблюдение медицинскими работниками лечебных учреждений. Из них 25 человек уже выведены из 14-дневного медицинского наблюдения – это период инкубации вируса. 12 побывавших в Китае наших жителей всё еще продолжают находиться под медицинским наблюдением. У всех состояние стабильное, жалоб нет. Будем надеяться, что ситуация нормализуется, и медицинская помощь не понадобится никому.

- Спасибо за беседу!





Напомним, 31 декабря власти Китая информировали о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV. Случаи заражения зафиксированы уже в нескольких стран.

Всего в Китае число заболевших коронавирусом, на 28 января, составило 4515 человек, летальный исход зафиксирован в 106 случаях.