Прибывшие из Афганистана пассажиры будут временно изолированы для карантинных процедур - МИД РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел РК сообщило подробности об эвакуационном рейсе из Афганистана, которым прибыли на историческую родину 35 этнических казахов - кандасов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, согласно поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сегодня организовано возвращение на историческую родину из Афганистана 35 этнических казахов – кандасов.

«Специальный борт Министерства обороны РК прибыл из Кабула в аэропорт города Алматы с 41 пассажиром, среди которых также 4 граждан РК, 1 гражданин Кыргызстана и 1 афганец, постоянно проживающий в Казахстане. Прибывшие пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных процедур», - говорится в сообщении МИД РК.

Как уточнили в ведомстве, организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан».

Посольство Казахстана в Кабуле работает в штатном режиме и находится на постоянной связи с кандасами, проживающими в Афганистане. Работа по подтверждению этнической принадлежности заявителей и возвращению кандасов продолжается.

Как сообщалось ранее, 18 августа Казахстан эвакуировал 25 своих граждан из Афганистана и 16 граждан Кыргызстана, России и Литвы. Кроме того, в Алматы из Кабула временно передислоцирована Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и офисы других международных организаций.