Прибывшего в Алматы без ПЦР-справки гражданина Узбекистана депортировали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прибывший авиарейсом Ташкент – Алматы без ПЦР-справки гражданин Узбекистана был депортирован в аэропорту Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

9 мая на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Грузии, Таджикистана, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 4 013 авиапассажиров.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 13 рейсов, 2 380 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 7 рейсов, 1 193 пассажира;

в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, 145 пассажиров;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 159 пассажиров;

в аэропорт г. Актау – 2 рейса, 136 пассажиров.

Кроме того, 9 мая гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом Ташкент – Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту Алматы.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2142 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.