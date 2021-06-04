Прибывающих в Казахстан из Индии будут отправлять на 14-дневный карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 19 «Об усилении мер по предупреждению завоза коронавирусной инфекцией в Республику Казахстан из Индии» вносится следующее изменение:

подпункт 1) пункта 1 излагается в следующей редакции:

«1) изоляцию на дому (домашний карантин) на 14 дней лиц, прибывших в Республику Казахстан и посещавших Республику Индия в течение последних 14 дней. Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19;».

В постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 59 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан» также вносятся следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1) пункта 1 ПГГСВ №59 изложить в следующей редакции:

«1) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан в следующем порядке:

все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языках), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан (далее – Справка), за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний; граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения;

ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения;»;

Подпункт 2) пункта 1 ПГГСВ №59 излагается в следующей редакции:

«2) проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах в следующем порядке:

все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте; граждан, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения;

ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, проводятся согласно приложению 6 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте;

Все лица, прибывшие в Республику Казахстан авиарейсами из-за рубежа (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

Отметим, что не требуется предоставление справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.»;

Все лица, прибывшие в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте), проходят термометрию, анкетирование и обязаны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском или русском или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

Не требуется предоставление справки на детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц, а также гражданами, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан при предоставлении документального подтверждения.

Прибывшие граждане (за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приложения), при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Забор материала для лабораторного обследования на COVID-19 осуществляет специалист первичной медико-санитарной помощи.