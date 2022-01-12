Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау организуются автобусные перевозки для пассажиров, прибывающих в аэропорт или на железнодорожный вокзал ночью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление пассажирских перевозок и автомобильных дорог Атырауской области.

«В связи с введением комендантского часа для людей, прибывающих в город Атырау в ночное время, организована их перевозка с железнодорожного вокзала и из аэропорта. С этой целью выделено 10 пассажирских автобусов, которые будут курсировать по микрорайонам города, а также могут доставить пассажиров и в пригородные посёлки. Конкретных маршрутов нет - все будет зависеть от местожительства пассажиров»,- говорится в информации, распространенной управлением пассажирских перевозок и автомобильных дорог Атырауской области.



