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Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах

12 Января 2022 23:20
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Прибывающих в Атырау ночью пассажиров развезут на автобусах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау организуются автобусные перевозки для пассажиров, прибывающих в аэропорт или на железнодорожный вокзал ночью, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление пассажирских перевозок и автомобильных дорог Атырауской области.

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«В связи с введением комендантского часа для людей, прибывающих в город Атырау в ночное время, организована их перевозка с железнодорожного вокзала и из аэропорта. С этой целью выделено 10 пассажирских автобусов, которые будут курсировать по микрорайонам города, а также могут доставить пассажиров и в пригородные посёлки. Конкретных маршрутов нет - все будет зависеть от местожительства пассажиров»,- говорится в информации, распространенной управлением пассажирских перевозок и автомобильных дорог Атырауской области.


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#Атырауская область   #Транспорт   #ЧП-2022  
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Автор:

Виктор Сутягин

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