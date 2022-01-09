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Прибывающих на станцию Жамбыл пассажиров будут развозить по домам

Автор:  
Галина Скрипник
9 Января 2022, 17:22
Прибывающих на станцию Жамбыл пассажиров будут развозить по домам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Город Тараз возвращается к прежнему ритму жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Восстанавливаются разрушенные в ходе погрома административные здания, магазины, отдельные финансовые учреждения, объекты транспортной инфраструктуры,

Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, для всех пассажиров, прибывающих железнодорожным транспортом после 23:00, возле здания железнодорожного вокзала подготовлены специальные автобусы, которые развезут их по домашним адресам.

Отметим, в областном центре продолжается антитеррористическая операция. Поддерживается общественный порядок, по периметру города выставлено 11 блокпостов. Ситуация стабилизируется и находится на контроле местных властей.


Жамбылская область   Акимат   Транспорт   Безопасность   Общество   ЧП-2022  
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