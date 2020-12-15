Прибывающие в Нидерланды иностранцы должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19

БРЮССЕЛЬ - ГААГА. КАЗИНФОРМ - В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился с обращением к жителям страны в связи с введением новых мер по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вслед за Германией правительство Нидерландов вводит с 15 декабря текущего года «жесткий локдаун». В частности, приостановят работу магазины, за исключением продуктовых, культурные и общественные заведения. Кроме того, премьер-министр Нидерландов призвал жителей не планировать поездки за границу по крайней мере до середины марта 2021 года.

Прибывающие в Нидерланды граждане государств, не входящие в Евросоюз и Шенгенскую зону, должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, заявил глава правительства страны. Данное требование не распространяется на граждан Нидерландов, других граждан ЕС и членов их семей.

Выступая из личного кабинета в Гааге, М.Рютте выразил надежду на то, что это будет последний раз, когда ему придется совершать подобное обращение к нации.

- Мы понимаем, насколько сложно принять данное решение, особенно в канун рождественского периода, - сказал М.Рютте. Но мы должны объединиться и соблюсти все необходимые. В ближайшие недели все сводится к сокращению контактов, и мы должны помочь в этом друг другу.

Премьер-министр Нидерландов закончил свое обращение на позитивной ноте, сказав своим слушателям, что «все наладится».

- Настанет момент, когда коронавирус останется позади. 2021 год будет годом надежды, когда мы увидим свет в конце туннеля. Мы пройдем через это вместе и друг для друга.