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    Прибывающее в воинские части Павлодара и Семея пополнение участвует в референдуме

    5 Июня 2022, 14:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Весь личный состав воинских частей командования «Шығыс» Национальной гвардии принял участие в референдуме. В региональном командовании «Шығыс» открыты шесть участков для голосования, куда приходят не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, сержанты и члены их семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С утра весь личный состав воинских частей регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии активно участвовали в голосовании​ на референдуме по поправкам в Конституцию Республики Казахстан», - сообщил начальник пресс-службы регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии Казахстана Багдат Амангельды.

    По его словам, так как солдатам по 18-19 лет, они впервые участвуют в голосовании. В общей сложности в региональном командовании «Шығыс» работают шесть участков для голосования, куда приходят не только военнослужащие срочной службы, но и офицеры, сержанты и члены их семей.

    «В этот же день в воинские части 5511 города Семея и 5512 города Павлодара прибывает молодое пополнение, где солдатам предоставляют право на участие ​в референдуме на территории ​воинских частей», - отметил Б. Амангельды.

    Фото предоставлены Багдатом Амангельды


    Автор:

    Антон Гагарин

    Восточно-Казахстанская область Павлодарская область Конституция Нацгвардия Вооруженные силы Референдум Павлодар
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