Прибытие робота Федора на МКС покажут в прямом эфире

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Стартовавший с космодрома Байконур 22 августа 2019 года транспортный корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом на борту причалит к Международной космической станции (МКС) 24 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Роскосмоса, стыковку беспилотного корабля «Союз МС-14» с МКС покажут в прямом эфире. Прямая трансляция подготовки к стыковке начнется 24 августа в 11 часов по времени Нур-Султана, процесс стыковки ожидается в 11:30 и в 11:45 трансляция завершится. Все желающие могут посмотреть это событие в режиме онлайн на сайте и социальных сетях Роскосмоса.

Исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко в своем интервью рассказал о возможностях робота Федора.

У Skybot F-850 есть 3 различных режима работы. Первый — полностью автономный режим, когда он действует по заданной программе и с использованием искусственного интеллекта сам выстраивает свои действия так, чтобы решить какую-то задачу, — движется, производит необходимые манипуляции. Например, может управлять автомобилем, закручивать гайки, забивать гвозди. Второй вариант — это выполнение программы с корректировкой оператора. И третий, режим копирования, так называемый «аватар». На оператора надевают копирующее устройство в виде специального костюма и очки виртуальной реальности. И робот просто дублирует каждое движение оператора, рассказал А. Блошенко.

Исполнитель директор Роскосмоса отметил, что Skybot F-850 отправился на МКС в рамках тестового запуска «Союз МС-14»: это модернизированная версия ракеты-носителя и модернизированный космический корабль. С учетом повышенных требований к надежности пилотируемых миссий было решено провести дополнительный пуск, прежде чем отправлять человека.

Ожидается, что после стыковки с МКС робота перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите «Федор» пробудет до 7 сентября. Управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.