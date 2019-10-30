Приборы для очистки воздуха и питьевые фонтанчики появились в атырауских школах
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В 27 школах Атырау реализован проект по установке бактерицидных рециркуляторов воздуха и питьевых фонтанчиков. Все эти учебные заведения вошли в программу ВОЗ «Школы, укрепляющие здоровье», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Стоимость проектов – около 38 млн тенге. Рециркуляторы воздуха и питьевые фонтанчики обеспечивают качественную и постоянную очистку воздуха и воды. Эти рециркуляторы имеют целый ряд полезных преимуществ. Они обеззараживают воздух неограниченное количество времени. Также предотвращают распространение инфекций и снижают уровень заболеваний в сезон простуд. Не выделяют вредных веществ в атмосферу помещения. Питьевые фонтанчики имеют трехуровневую фильтрацию воды», - сообщили в управлении образования региона.
- Менторов, бесплатно обучавших матерей азам предпринимательства, наградили в столице
- Сайт «Кунделик» проверили на наличие религиозной рекламы
- В ВКО пациента с раком почки впервые прооперировали с применением робота
- Как на самом деле проходит отбор в Президентский молодежный кадровый резерв – мнения участников
- О целесообразности использования «Кунделик» в школах высказался Рустем Бигари
- В Туркестане до конца года заработает новая музыкальная школа
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана