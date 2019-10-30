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Приборы для очистки воздуха и питьевые фонтанчики появились в атырауских школах

30 Октября 2019 19:27
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Приборы для очистки воздуха и питьевые фонтанчики появились в атырауских школах

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В 27 школах Атырау реализован проект по установке бактерицидных рециркуляторов воздуха и питьевых фонтанчиков. Все эти учебные заведения вошли в программу ВОЗ «Школы, укрепляющие здоровье», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Стоимость проектов – около 38 млн тенге. Рециркуляторы воздуха и питьевые фонтанчики обеспечивают качественную и постоянную очистку воздуха и воды. Эти рециркуляторы имеют целый ряд полезных преимуществ. Они обеззараживают воздух неограниченное количество времени. Также предотвращают распространение инфекций и снижают уровень заболеваний в сезон простуд. Не выделяют вредных веществ в атмосферу помещения. Питьевые фонтанчики имеют трехуровневую фильтрацию воды», - сообщили в управлении образования региона.

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Ключевые слова: Атырауская область, Образование, Экология, Здравоохранение, Молодежь,
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Автор:

А. Соколов

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