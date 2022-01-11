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    10:31, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Приблизительный ущерб бизнеса составил более 95,3 млрд тенге – НПП Атамекен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 95,3 млрд тенге. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает МИА «Казинформ».

    «В call-центр поступило 3 507 звонков, в том числе по вопросам мародерства – 1669, свидетельства о форс-мажоре – 138, прохождения блок-постов – 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 11, звонки физических лиц – 1671.

    В девяти регионах страны выявлено 1 528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 709 объектах, из них в Алматы – 1 408 субъектов, расположенных в 1 578 объектах.

    Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 448; общепит – 32; финансовый сектор – 37; логистика – 9; СМИ – 2.

    Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 95,3 млрд тенге (в Алматы 93,8 млрд. тенге)», - говорится в сообщении пресс-службы НПП «Атамекен».

    Теги:
    Бизнес Общество ЧП-2022
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