Приблизительный ущерб бизнеса составил более 103 млрд тенге - НПП Атамекен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ущерб бизнеса в результате погромов в Казахстане превысил 103,7 млрд тенге. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей «Атамекен», передает МИА «Казинформ».

В call-центр поступило 4 833 звонка, в том числе по вопросам мародерства – 1 988, свидетельства о форс-мажоре – 246, прохождения блок-постов – два, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям – 17, возобновления бизнеса и оценки ущерба – 271, звонки физических лиц – 1 946.

В региональные палаты поступило 370 звонков и 43 заявления по свидетельствам о форс-мажоре.

В 11 регионах страны выявлено 1 615 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 885 объектах, из них в Алматы – 1 506 субъектов, расположенных в 1 771 объектах.

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1 482; общепит – 44; финсектор – 61; логистика – 23; СМИ – пять.

Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 103,7 млрд. тенге (в Алматы 102,2 млрд тенге).