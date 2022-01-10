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    10:07, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Приблизительная сумма ущерба бизнесу составила 93,7 млрд тенге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» озвучили приблизительную сумму ущерба бизнесу по состоянию на 10 января текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В call-центр поступило 2774 звонков, из них: по вопросам мародерства – 1406, форс-мажора – 39, блок-постов – 2, по фонду поддержки пострадавшим предпринимателям – 3, звонки физических лиц – 1324.

    В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1488 объектах, из них в Алматы - 1234 субъектов, расположенных в 1399 объекте.

    Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля – 1245; общепит – 25; финсектор – 37; логистика – 9; СМИ – 2.

    Общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам более 93,7 млрд. тенге (в Алматы 92,2 млрд. тенге).

    Теги:
    Бизнес Общество ЧП-2022
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