Приближаемся к достижению массового иммунитета - главный санврач Нур-Султана обратилась к жителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к горожанам в связи с эпидемиологической ситуацией в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем мире для стабилизации эпидемиологической ситуации COVID-19 принимаются необходимые меры, в том числе создание коллективного иммунитета среди населения. Для достижения оптимального уровня коллективного иммунитета необходимо охватить вакцинацией против COVID-19 не менее 60 % населения города. На сегодня альтернативным решением самоизоляции и других ограничительных мероприятий является вакцинация», - сказала в ходе брифинга столичного акимата Сархат Бейсенова.

«В настоящее время 14,3 % жителей Нур-Султана уже получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Это значит, что мы приближаемся к достижению массового иммунитета и с каждым днем побеждаем COVID-19. Мы делаем все возможное, чтобы получение вакцины было более доступным для жителей города, и я настоятельно призываю всех внести свой вклад и пройти вакцинацию, чтобы мы могли защитить те успехи, которых добились до сих пор, и начать возвращение к новой нормальной жизни», - отметила она.

Также главный санитарный врач столицы попросила жителей не участвовать в массовых мероприятиях, акциях и розыгрышах.

«Организаторов подобных мероприятий просим устраивать их только в режиме онлайн, так как город продолжает находится в «красной» зоне. Еще раз призываем всех жителей столицы пройти вакцинацию, а это значит, что мы должны обезопасить в первую очередь себя и своих близких. Только мы несем ответственность за свое здоровье и всегда надо помнить, что болезнь легче предупредить, чем справляться с ее последствиями», - обратилась С. Бейсенова.



