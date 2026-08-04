Прибыль немецкой авиакомпании сократилась более чем вдвое из-за забастовок пилотов и роста цен на топливо

По итогам второго квартала 2026 года чистая прибыль немецкой авиакомпании Lufthansa обвалилась на 88% — до 123 млн евро, а операционная прибыль сократилась на 56% — до 383 млн евро, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Несмотря на рост выручки на 8% (до 11,1 млрд евро), Lufthansa не смогла компенсировать резкое увеличение расходов.



Главными причинами стали стремительный рост цен на авиационный керосин на фоне конфликта на Ближнем Востоке, компания оценила переплату за топливо в 750 млн евро, а также забастовки пилотов, которые обошлись перевозчику примерно в 150 млн евро. После публикации отчетности акции Lufthansa на торгах упали более чем на 10%.



По словам финансового директора авиакомпании Тилля Штрайхерта, около 60% увеличившихся затрат на керосин удалось возместить благодаря повышению цен на авиабилеты. Ожидается, что билеты продолжать дорожать. По словам гендиректора Lufthansa Карстена Шпора, спрос на авиаперелеты остается высоким даже при росте цен.

Ранее сообщалось о том, что профсоюз пилотов Германии объявляет двухдневную забастовку.