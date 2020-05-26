При жесткой посадке вертолета Ми-8 в России погибли четыре человека

АНАДЫРЬ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», - сказал собеседник агентства.

По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло «во время испытаний после ремонта». После посадки вертолет загорелся, уточнил он ТАСС.