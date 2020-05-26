Новости
При жесткой посадке вертолета Ми-8 в России погибли четыре человека
26 Мая 2020 09:40
Поделиться:
АНАДЫРЬ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Четыре человека погибли. Предварительно, причиной падения вертолета стали технические неполадки», - сказал собеседник агентства.По информации главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, ЧП произошло «во время испытаний после ремонта». После посадки вертолет загорелся, уточнил он ТАСС.
Ключевые слова: Происшествия, Россия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Протаранивший блокпост в Алматы водитель ранее работал в полиции
- Пожар и взрыв произошли в Алматы
- Подросток утонул в Сырдарье
- Пытавшегося покончить с собой мужчину спасли в последние секунды в Петропавловске
- Сосед вынес из огня 78-летнюю бабушку в Акмолинской области
- ДТП на блокпосте в Алматы: пьяный водитель не полицейский
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047