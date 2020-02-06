При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МИД РК в Telegram.

По информации Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, 5 февраля 2020 года в 18.00 часов по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам.

Как сообщалось ранее , в результате происшествия с самолетом, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле, погибли три человека. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Pegasus, совершало рейс по маршруту Измир-Стамбул.