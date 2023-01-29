При землетрясении в Иране погибли два человека и сотни пострадали

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения магнитудой 5,8 в городе Хой провинции Западный Азербайджан в Иране погибли два человека, пострадали 580 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщил губернатор провинции Западный Азербайджан Садык Мутемедиян, 16 пострадавших доставили в больницу города Сельмас, 20 человек с тяжелыми травмами размещены в больницах города Хой, шесть - прооперированы.

По его словам, почти 70 селениям нанесен ущерб. Для оценки ущерба в район, охватывающий радиус 30 километров от эпицентра землетрясения, направлена бригада специалистов.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,49 км. По данным Иранского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения, произошедшего вчера в 21:44 по местному времени, составила 5,9.

Из-за афтершоков в городе Хой и уезде Чайпаре отменены занятия в школах.

Фото: aa.com.tr