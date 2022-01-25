При задержании соблюдаются все меры по обеспечению законности прав и свобод человека – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При задержании по подозрению в совершении преступлений в ходе январских событий соблюдаются все меры по обеспечению законности прав и свобод человека. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить, что все задерживаемые по подозрению в совершении преступлений лица водворяются в ИВС только после проведения медицинского освидетельствования на наличие телесных повреждений, с одновременным установлением обстоятельств их получения, так как некоторые доставлялись с мест беспорядков непосредственно в медучреждения», - сказал Санжар Адилов.

Как отметил представитель ведомства, задержанным подозреваемым обеспечивается доступ к квалифицированным адвокатам, при необходимости им предоставляются услуги бесплатных защитников за счет государства.

«На каждую жалобу о злоупотреблениях должностными полномочиями и превышения власти сотрудниками правоохранительных органов наряду с органами прокуратуры по поручению министра внутренних дел проводят проверку и подразделения собственной безопасности МВД, контактные данные которых с первых дней опубликованы в средствах массовой информации. Наряду с этим, по рекомендациям медицинских работников специальных учреждений рассматриваются вопросы изменения меры пресечения в отношении подозреваемых, предъявляющих жалобы на состояние здоровья. На сегодня по этим основаниям и с учетом личности освобожден из-под стражи уже ряд подозреваемых, в отношении которых применены меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества», - добавил Санжар Адилов.

Напомним, общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков по уголовным делам превысила 87 млрд тенге.