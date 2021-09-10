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    22:40, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    При взрыве газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске погибли 7 человек

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске, где погибли семь человек, завершены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, спасатели извлекли тело седьмого погибшего на месте взрыва бытового газа. Под завалами людей больше нет.

    По данным главка МЧС, одна из погибших - это девочка-подросток. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шесть человек госпитализированы.

    Взрыв газа произошел в среду утром в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Ногинске. В результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этажи. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мировые новости Россия
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