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При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин

13 Января 2023, 17:25
При выявлении скрытых активов банкрот будет обязан выплатить долги в полном объеме – Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Если после признания человека банкротом, у него выявят скрытые активы или имущество, гражданина лишается статуса банкрота и все долги возвращаются ему. То есть, после выявления таких фактов гражданин будет обязан выплатить долги в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Допустим, мы признали гражданина банкротом. После этого через несколько месяцев он трудоустраивается, его доходы увеличиваются. Мы не препятствуем этому. Однако, если его признали банкротом, а потом стало известно о его скрытом имуществе, мы отменим его статус банкрота. Если человека признали банкротом, но его доходы потом увеличились, это идет в пользу самого человека. Этот закон был разработан для повышения платежеспособности населения», - пояснил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в ходе разъяснения астанчанам основных норм Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Спикер также уточнил, что решение о признании гражданина будет отменено в том случае, если будут выявлены его другие активы в ходе финансового мониторинга, которое проводится в течение трех лет после объявления человека банкротом. В таком случае физлицо или юрлицо будет обязано в полном объеме выплатить все свои долги.


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