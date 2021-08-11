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При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционку

11 Августа 2021 15:32
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При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционный формат обучения. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если выявят ученика в одном классе, болеющего коронавирусом, то группу отправляют на дистанционный формат обучения. Такие моменты были согласованы с Министерством здравоохранения РК», - пояснил министр.

Ранее на заседании Правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о подготовке к новому учебному году.

Что касается дистанционного формата обучения, министр ответил, что это необходимая мера.

Асхат Аймагамбетов также ответил, пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом.


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#Образование   #Общество   #МОН   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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