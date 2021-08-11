При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционный формат обучения. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если выявят ученика в одном классе, болеющего коронавирусом, то группу отправляют на дистанционный формат обучения. Такие моменты были согласованы с Министерством здравоохранения РК», - пояснил министр.

Ранее на заседании Правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о подготовке к новому учебному году.

Что касается дистанционного формата обучения, министр ответил, что это необходимая мера.

Асхат Аймагамбетов также ответил, пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом.