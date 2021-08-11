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При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционку
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При выявлении одного заболевшего ученика КВИ весь класс отправят на дистанционный формат обучения. Об этом рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если выявят ученика в одном классе, болеющего коронавирусом, то группу отправляют на дистанционный формат обучения. Такие моменты были согласованы с Министерством здравоохранения РК», - пояснил министр.
Ранее на заседании Правительства министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о подготовке к новому учебному году.
Что касается дистанционного формата обучения, министр ответил, что это необходимая мера.
Асхат Аймагамбетов также ответил, пустят ли в школу учащегося, если родители болеют коронавирусом.
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