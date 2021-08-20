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При выявлении одного школьника с КВИ весь класс с учителями будут сдавать ПЦР-тест
20 Августа 2021 18:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При выявлении одного школьника с коронавирусом весь класс с учителями должны будут сдать ПЦР-тесты. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК рассказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На онлайн пресс-конференции журналисты спросили: «Должны ли сдавать ПЦР-тест все школьники и учителя при выявлении одного учащегося с коронавирусом?».
«Да, так как этот ребенок контактировал с другими, все должны сдавать ПЦР-тест», - ответила Ажар Гиният.
Ранее в Минздраве объяснили правила отправки на карантин школ или классов.
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