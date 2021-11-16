При высоких доходах мобильные операторы связи не обеспечивают качество, особенно в селах – Жанат Асантаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При высоких доходах мобильные операторы связи не в полной мере обеспечивают качество связи, в особенности в селах. Об этом рассказал вице-президент Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации Жанат Асантаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным государственных органов на сегодняшний день 1 178 сел не обеспечены интернетом, а в 510 населенных пунктах наблюдается плохое качество связи. Глава государства также высказал недовольство качеством связи и дал поручение соответствующим государственным органам. На рынке сотовой связи Казахстана представлены компании в лице Beeline, Tele2, Altel, Kcell. По данным годовых отчетов из открытых источников выручка операторов услуг сотовой связи за 2018 год составила 240 млрд тенге, за 2019 год – 360 млрд тенге, за 2020 год – 472 млрд тенге. При этом инвестиции этих компаний на модернизацию сетей составляет у Beeline – 27 % от выручки, а у всех остальных – 5,7 %», - отметил вице-президент Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации.

Хотя, по словам спикера, согласно действующему законодательству покрытие качественной связью и интернетом, закрепленных за ними территорией является обязательным условием при получении радиочастот компаниями, желающими заниматься данным видом деятельности.

«На сегодня можно констатировать тот факт, что мобильные операторы, имея высокие доходы, не в полной мере обеспечивают качество связи, особенно это касается села. Имеются законодательные барьеры для входа новых игроков на рынок сотовой связи», - сказал Жанат Асантаев.

Спикер предложил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провести ревизию и обеспечить возврат государству неиспользуемые или неэффективно используемые радиочастоты для передачи потенциальным участникам рынка связи.