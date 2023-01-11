При выезде из РК на ПМЖ выплаты пенсионных производятся на банковский счет в любой валюте

11 Января 2023, 12:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе АО «ЕНПФ» сообщили, кто имеет право на выплаты из единого национального пенсионного фонда в 2023 году, передает МИА «Казинформ».

C 1 января 2023 года право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов по установленному графику имеют:

- женщины по достижении 61 года (данная норма по возрасту действует до 2028 года);

- мужчины по достижении 63 лет;

- лица, имеющие инвалидность первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно.

Для назначения выплат, которые включают государственную пенсию – это базовая и солидарная, и накопительную из ЕНПФ, пенсионерам по возрасту достаточно обратиться с одним заявлением и пакетом документов в подразделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН).

Лицам, имеющим инвалидность первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно, нужно обратиться с заявлением в отделение ЕНПФ или через сайт Фонда. В личном кабинете нужно выбрать раздел «Услуги» - «Подать заявление о назначении пенсионных выплат». Там же можно найти подробный перечень необходимых документов. Днем обращения считается дата приема либо поступления документов в ЕНПФ.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений. При этом днем обращения за пенсионной выплатой считаются:

- для получателей, достигших пенсионного возраста – день регистрации заявления в Государственной корпорации либо дата возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ;

- для получателей, являющихся лицами с инвалидностью первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно – дата приема либо поступления документов в ЕНПФ.

ЕНПФ переводит суммы пенсионных выплат получателей:

- являющихся лицами с инвалидностью первой или второй группы, если инвалидность установлена бессрочно – в течение десяти рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов;

- достигших пенсионного возраста – в Государственную корпорацию согласно графикам пенсионных выплат, установленным Государственной корпорацией.

Государственная корпорация перечисляет суммы пенсионных выплат, полученные из ЕНПФ, на банковские счета получателей в соответствии с установленным Государственной корпорацией графиком пенсионных выплат, но не ранее даты возникновения права на пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Претендовать на выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов также могут и люди, выезжающие за границу на постоянное место жительства. Для этого им необходимо обратиться в органы миграционной полиции, получить там статус «выезд на ПМЖ», затем получить гражданство другого государства. После правильного оформления выезда, выезжающему необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ, который осуществит пенсионную выплату в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов.

Выплаты пенсионных накоплений осуществляются только на банковский счет самого получателя и могут быть запрошены получателем в любой валюте: в тенге, российских рублях, евро, долларах США или фунтах стерлингов.

Более подробная информация, в том числе и список необходимых документов, также представлена на сайте ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).