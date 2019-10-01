При внедрении 5G будут учитываться вопросы влияния на здоровье людей — министр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре текущего года на заседании Международного союза электросвязи в Египте будет проанализировано влияние сетей 5G на здоровье людей. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве РК сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Как проинформировал А. Жумагалиев, в октябре планируется заседание Международного союза электросвязи в Египте.

«На этом Всемирном заседании будут определяться конкретные стандарты. Окончательное утверждение стандарта предполагается в 2021 году», — сказал министр.

Также А. Жумагалиев выразил уверенность в том, что при определении стандарта технологий 5G основополагающим будет вопрос влияния на здоровье человека.

«Все вопросы здоровья будут анализироваться исходя из соответствующих испытаний. Я уверен, что утверждение того или иного стандарта Международным союзом электросвязи будет осуществляться исходя из элементов здоровья. Потому что точно никому не интересно внедрять технологии, которые потом будут достаточно отрицательно влиять на здоровье», — сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Кроме того, в ходе пресс-конференции А. Жумагалиев подчеркнул значимость внедрения 5G для цифровизации экономики Казахстана.

«Это очень важный вопрос. Это — та технология, которая решит все технологические вопросы, которые сегодня стоят на повестке», — сказал министр.

Технологии 5G обеспечат высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, использовать режимы device-to-device, сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами, а также более короткое время задержки, скорость интернета от 1-2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что благоприятно скажется на развитии Интернета вещей.