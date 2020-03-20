При въезде в Нур-Султан и Алматы для грузоперевозчиков работают «зеленые коридоры»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Процедуру проезда границы для грузового транспорта, «зеленый коридор» для бизнеса в городах Нур-Султан и Алматы пояснил директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» Мурат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Границы по всем направлениям открыты. Следует отметить, что с КНР с 17 марта возобновлена перевозка на пункте пропуска «Нур жолы», «Достык». По пунктам «Бахты», «Майкапчагай» и «Кольжат» таможенные органы и пограничная служба работают в штатном режиме. Однако со стороны Министерства внутренних дел, акимата для перевозчиков выставляется барьер, который не пропускает наших перевозчиков. По остальным границам казахстанские перевозчики следуют без проблем», - пояснил Мурат Амрин.

Он также отметил, что есть небольшие задержки и ограничения со стороны перевозчиков регистрации иностранных стран.

«Большинство перевозчиков следуют из европейских стран, которые попадают под карантинные требования, согласно приказу главного санитарного врача. Если перевозчик был в стране с карантинной зоной, то он должен на 14 дней помещаться на карантин. В случае если перевозку необходимо продолжить, нужна перецепка тягача транспортного средства либо замена водителя. Однако, учитывая логистику и стоимость перевозимого груза, ответственность иностранного перевозчика не может быть переложен на казахстанского водителя», - подчеркнул директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен».

Касательно въезда в города Нур-Султан и Алматы по поручению государственной комиссии по обеспечению режима ЧП в этих городах работают «зеленые коридоры», которые позволяют заезжать и осуществлять перевозку продовольственных товаров, медикаменты, другие товары, необходимые для жизнедеятельности населения.

«Большинство производственных баз находятся в черте и за чертой города. Есть обращение, когда перевозчиков не выпускают и не впускают на территории города. Комитет транспорта дал разъяснение акимату и МВД, чтобы грузовые и транзитные перевозки не ограничивались. Необходимо обеспечить поставку товаров, как на территории Нур-Султана, так и в близко расположенные регионы», - добавил М. Амрин.