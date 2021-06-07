При въезде в летний лагерь дети в Павлодарской области должны иметь документы о состоянии здоровья

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области работа детских лагерей допускается при их заполняемости не более 50%. Летом в Павлодарской области школьников встречают десять сезонных загородных оздоровительных лагерей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Из двенадцати загородных оздоровительных лагерей санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии сегодня имеет круглогодичный лагерь на базе Мичуринского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен» в Павлодарском районе. Заявления на получение санэпидзаключения от других организаций для полноценного функционирования ожидаются в ближайшее время», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ДСЭК, в мае прошло несколько мероприятий совместно с региональным управлением образования, департаментами по ЧС и полиции, представителями оздоровительных организаций по вопросам соблюдения алгоритма работы детских оздоровительных организаций на время ограничительных мероприятий, в том числе карантина. Им разъяснили требования к загородным оздоровительным лагерям. В частности, говорилось о том, что деятельность детских оздоровительных лагерей допускается при заполняемости не более 50 процентов.

«Теперь на каждого ребёнка при заезде в оздоровительный лагерь должны быть в наличии документы о состоянии здоровья, то есть медицинская справка на школьника (071/у), справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по COVID-19 и документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведённого не ранее чем за 72 часа», - подчеркнули эпидемиологи.

Планируется, что такие карантинно-ограничительные меры помогут избежать инфицирования детей в организациях летнего отдыха, утонили в ведомстве. Летом в Павлодарской области школьников встречают десять сезонных загородных оздоровительных лагерей. Кроме того, круглогодично работают ещё два оздоровительных детских лагеря. Летом 2021 года 5 258 детей смогут поправить своё здоровье, поучаствовать в спортивных и интеллектуальных спартакиадах, весёлых соревнованиях и просто хорошо провести летнее время с ровесниками.