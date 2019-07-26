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При установке сертификата безопасности личная переписка отслеживаться не будет

Автор:  
Серик Сабеков
26 Июля 2019, 12:45
При установке сертификата безопасности личная переписка отслеживаться не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При установке сертификата безопасности никто вашу переписку, историю посещений, страницу соцсети, пароли хранить не собирается. Об этом заявил заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В публикациях в СМИ неоднократно говорилось, что сертификат безопасности позволяет расшифровывать зашифрованный трафик. Но это происходит в онлайн-режиме. И там потом это применяется только к противоправному контенту. Грубо говоря, никто вашу переписку, историю посещений, страницу соцсети, пароли не хранит и хранить не собирается. Есть список противоправного контента, он определён предписаниями уполномоченных органов, определён решениями судов», - сказал Зекен Исмаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также прокомментировал вопрос отсутствия доступа к некоторым сайтам.

«Вы говорите, к новостным сайтам отсутствует доступ. Мы же все читаем прессу и периодически видим, что у нас происходят проблемы: Facebook, Twitter. У нас в Казахстане происходит, не скажу что часто, но всё-таки бывает. У вас есть оператор связи. У нас постоянная работа с операторами связи, и все возникающие вопросы мы отрабатываем, поэтому просьба обратиться в Call-центр оператора связи, если вопросы относятся к их зоне ответственности, они сами решают. Если это всё-таки как-то относится к сертификату безопасности, как вы сказали, блокируется доступ тем, кто не установил сертификат, то мы садимся и совместно разбираемся. Чтобы было понимание, что любое технологическое решение имеет какие-то огрехи. Сейчас идёт процесс апробации», - добавил Зекен Исмаилов.

По его словам, сертификат безопасности будет выполнять лишь роль фильтра.

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