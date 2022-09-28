При трудоустройстве приоритет будет отдаваться казахстанцам – глава Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При трудоустройстве в Казахстане приоритет будет отдаваться гражданам нашей страны. Об этом заявил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После заседания Мажилиса журналисты спросили министра, есть ли у Правительства антикризисный план из-за наплыва граждан России в Казахстан, и что будет учитываться при трудоустройстве граждан.

«В первую очередь задача Правительства – заботиться о гражданах Казахстана, защищать национальные интересы, и конечно, при трудоустройстве приоритет будет отдаваться гражданам Казахстана. А приезжающие иностранные граждане будут занимать те места, которые у нас не востребованы казахстанцами, в сезонном, строительном секторе и так далее», - прокомментировал Алибек Куантыров.

«Что касается преступности, думаю, что МВД будет за этим следить. Как мы видим, что уровень образованности приезжающих иностранных граждан должен быть достаточно высоким», - добавил министр, отвечая на вопросы журналистов.

Также глава Миннацэкономики ответил на вопрос, смогут ли иностранные граждане трудоустроиться в государственные или национальные компании.

«Есть определенные квоты, допустим в частной компании. Квота выделяется государством. Что касается госкомпаний, то конечно приоритет отдается гражданам Казахстана. Потому что это – национальные интересы, определенные вопросы, которые требуют знания законодательства РК. Ну и соответственно, вопросы конфиденциальности и так далее. Поэтому я думаю, что все что касается государства, приоритет будет отдаваться именно гражданам Республики Казахстан», - считает Алибек Куантыров.

Министр добавил, в частном секторе могут выбирать кадры.

«Что касается айтишников, то у ряда айтишников уровень достаточно высокий. Мы видели наплыв айтишников из Беларуси, Украины, РФ начиная с марта текущего года. Поэтому, этот тренд, в принципе, продолжается. Более того, это будет положительно влиять на конкуренцию в IT-сфере. Есть определенные квоты на иностранную рабочую силу, в рамках ЕАЭС свободное передвижение кадров. С другой стороны, налоги они будут платить, я думаю, такие же согласно Налоговому кодексу РК. А в целом с учетом роста экономики, с учетом новых инвестиций, релокаций компаний, думаю, приток иностранной рабочей силы логичен и это вполне нормальная практика», - сказал Алибек Куантыров.

По данным МВД, с начала года в Казахстан въехало 1 млн 700 тыс. граждан России.