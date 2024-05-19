При стрельбе в Афганистане погибли шесть человек, включая иностранных туристов

Шесть человек, включая трех афганцев и трех испанских туристов, погибли в результате стрельбы в городе Бамиан в центральной части Афганистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, группа туристов и их сопровождающих была обстреляна во время прогулки по рынку.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани сообщил, что тела погибших были перевезены в Кабул. По его словам, пострадавших в результате стрельбы также доставили в Кабул.

- Из восьми раненых, из которых четверо иностранцев, только одна пожилая иностранка находится в не очень стабильном состоянии, - уточнил он.

По данным источников телеканала, раненые были из Норвегии, Австралии, Литвы и Испании.

Представитель ведомства сообщил, что расследование инцидента продолжается, семь подозреваемых взяты под стражу. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

- Ошеломлен новостью об убийстве испанских туристов в Афганистане, - написал премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети X.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что тела погибших могут быть доставлены обратно в Испанию в воскресенье.

Бамиан является популярным туристическим направлением Афганистана. Многие туристы приезжают сюда, чтобы увидеть Бамианские статуи Будды.