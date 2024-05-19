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    13:44, 19 Май 2024 | GMT +6

    При стрельбе в Афганистане погибли шесть человек, включая иностранных туристов

    скорая помощь
    Фото: БЕЛТА

    Шесть человек, включая трех афганцев и трех испанских туристов, погибли в результате стрельбы в городе Бамиан в центральной части Афганистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Как сообщил телеканал Al Jazeera, группа туристов и их сопровождающих была обстреляна во время прогулки по рынку.

    Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани сообщил, что тела погибших были перевезены в Кабул. По его словам, пострадавших в результате стрельбы также доставили в Кабул.

    - Из восьми раненых, из которых четверо иностранцев, только одна пожилая иностранка находится в не очень стабильном состоянии, - уточнил он.

    По данным источников телеканала, раненые были из Норвегии, Австралии, Литвы и Испании.
    Представитель ведомства сообщил, что расследование инцидента продолжается, семь подозреваемых взяты под стражу. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

    - Ошеломлен новостью об убийстве испанских туристов в Афганистане, - написал премьер-министр Испании Педро Санчес на своей странице в соцсети X.

    Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что тела погибших могут быть доставлены обратно в Испанию в воскресенье.

    Бамиан является популярным туристическим направлением Афганистана. Многие туристы приезжают сюда, чтобы увидеть Бамианские статуи Будды.

    Теги:
    Афганистан Происшествия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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