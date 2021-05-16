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При столкновении грузовиков сгорели двое человек и 39 лошадей в ЗКО

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Мая 2021, 20:47
При столкновении грузовиков сгорели двое человек и 39 лошадей в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области из-за возникшего возгорания при столкновении двух грузовиков погибли двое человек и 39 лошадей, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, дорожная авария случилась 15 мая в 23.56 на 464 километре трассы Самара-Шымкент в Каратюбинском районе.

Прицеп «КамАЗа», груженный 40 лошадьми, и Mersedes-Benz Actros (Түркия) столкнулись на трассе и сгорели. В огне погибли 39 лошадей.

Из грузовиков извлечены обгоревшие трупы двух человек.

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Есть раненые - один человек с различными травмами доставлен в центральную больницу Сырымского района. Личности погибших и травмированного устанавливаются.

Пожар ликвидирован в 04.47.

Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, по данному происшествию начато досудебное расследование в соответствии с частью 4 статьи 345 УК РК. Руководство департамента находится на месте ДТП.

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