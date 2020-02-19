При совместной работе власти и общества можно добиться значительных результатов – Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном акимате глава региона Бердибек Сапарбаев встретился с ветеранами и представителями интеллигенции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Жамбылский регион добился хороших показателей и не должен потерять эту динамику. В этом году будут продолжены инициативы и яркие проекты, начатые в минувшем году.

Отметим, что в 2018-2019 годах архитектурный облик Тараза претерпел существенные изменения. Были реконструированы парки, скверы, в городе впервые появилась набережная. На месте бывшего рынка построен этнокультурный комплекс «Шахристан», рядом появилась пешеходная зона Арбат. Обустроено историческое место Тектурмас, где воздвигнут памятник покровителю города Тараза Аулие-Ата Карахану.

Председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев отметил важность развития гражданского общества, взаимопонимания и единства народа, а также воспитания молодежи в духе национальных традиций.

Главный редактор областной газеты «Ак жол» Косемали Саттыбайулы отметил, что 1150-летие великого ученого, мыслителя аль-Фараби и 175-летие Абая необходимо отметить на высоком уровне и предложил размещать крылатые слова великих людей вдоль магистральных трасс. Помимо этого, он предложил поменять месторасположение памятника Абаю в Таразе на более соответствующее масштабу личности поэта. А для привлечения в регион туристов построить дорогу от областного центра до средневекового городища Баласагун.

Председатель областного территориального объединения профсоюзов Мейрамбек Толепберген напомнил о необходимости совершенствования работы по пропаганде национальных ценностей, избавления от устаревших догм, формирования у молодежи основ нравственности, доброжелательности и культуры. Кроме того, он подчеркнул роль средств массовой информации в укреплении идеологии общества.

По итогам совещания глава региона отметил, что при совместной работе власти и общества можно добиться значительных результатов, при этом необходимо эффективно использовать потенциал ветеранов и представителей интеллигенции. Необходимо, чтобы информационная группа в составе ветеранов и представителей интеллигенции отправилась в районы Жамбылской области и проводила встречи с жителями по пропаганде национальных ценностей, единства, воспитания молодежи.

Аким области подчеркнул важность в развитии общества и воспитании молодежи принятия за основу трудов Абая «Толық адам» и «Қара сөздер». Единство многонациональной страны имеет ключевое значение для всех. Только при наличии солидарной социальной ответственности возможна плодотворная работа, резюмировал Бердибек Сапарбаев.