При содействии работодателей соцвыплаты по беременности и родам будут назначаться казахстанкам проактивно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК на портале Электронной биржи труда (ЭБТ) запущен новый функционал, позволяющий в проактивном формате назначать социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С мая т.г. на ЭБТ для работодателей Казахстана предоставлена возможность регистрации в Единой системе учета трудовых договоров социальных отпусков по беременности и родам. Благодаря этому назначение соответствующей социальной выплаты для вышедших в отпуск работников можно осуществить в проактивном формате, без участия заявителя. Это позволит услугополучателям не обращаться в центр обслуживания населения лично, чтобы подать заявление на получение данной выплаты.

Для проактивного назначения выплаты работнику, вышедшему в социальный отпуск по беременности и родам, работодателю необходимо зарегистрировать факт выхода работника в личном кабинете на портале ЭБТ. Данные будут направлены в Единую систему учета трудовых договоров, откуда по запросу они будут предоставляться в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» для назначения соцвыплаты. В свою очередь услугополучателю посредством SMS-сообщения придет запрос на получение согласия на назначение социальной выплаты в проактивном формате, на который необходимо будет ответить в течение трех дней.



