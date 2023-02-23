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При содействии омбудсмена подозреваемому сделают операцию в Астане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
23 Февраля 2023, 11:54
При содействии омбудсмена подозреваемому сделают операцию в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение адвоката в интересах подозреваемого гражданина А. с жалобой на нарушение прав на охрану здоровья и с просьбой о содействии в части проведения хирургического вмешательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы омбудсмена.

Согласно обращению, защитники подозреваемого неоднократно обращались в уполномоченные органы с ходатайством об оказании квалифицированной медицинской помощи их подзащитному. После проведения исследования в Национальном научном центре травматологии и ортопедии, заведующий отделением выдал заключение о госпитализации подозреваемого гражданина А. для оперативного лечения. Однако операция не была проведена.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, омбудсмен Артур Ластаев направил в Министерство здравоохранения РК и Агентство РК по противодействию коррупции для проведения проверки законности действий сотрудников Антикоррупционной службы города Астаны по доказательствам, изложенным в заявлении относительно необеспечения гражданина медицинской помощью.

В результате произведен осмотр подозреваемого, содержащегося в условиях следственного изолятора, заслушаны жалобы на состояние здоровья пациента, изучены результаты обследования, дан ряд рекомендаций и осуществляются меры в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, в частности, для пациента запланировано проведение хирургической операции.


Астана   Коррупция   Права человека   Здравоохранение   Борьба с коррупцией  
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