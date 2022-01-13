При симптомах ОРВИ не занимайтесь самолечением - управление здравоохранения Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова просит жителей города не заниматься самолечением при симптомах ОРВИ или коронавируса, а обратиться за медицинской помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У многих жителей столицы в последнее время наблюдается кашель, который затем сопровождается температурой, головной болью. При этом они вкус и обоняние не теряют. Могут ли эти признаки считаться признаками коронавируса?» - прозвучал вопрос от представителя СМИ.

По словам заместителя руководителя столичного управления здравоохранения, это может быть клиническими симптомами как острой респираторной инфекции, так и коронавирусной инфекции. Необходимо провести ПЦР-исследование.

«Что необходимо сделать? Во-первых, не заниматься самолечением. Вы знаете, что любое заболевание, даже самое простое, может привести к серьезным осложнениям. Поэтому необходимо изолироваться, вызвать мобильную бригаду, уже дальше медицинские работники проведут забор биологического материала на ПЦР-исследование и назначат соответствующие лечение», - сказала Алия Рустемова.

По словам спикера, на сегодня в столице вакцинировано более 488 тысяч человек.

«Но вместе с тем мы провели анализ и установили, что около 27 тысяч жителей нашей столицы были вакцинированы в других регионах. То есть, это те люди, которые живут здесь и тоже создают коллективный иммунитет. С учетом данных лиц получается, что уже привиты 72% жителей столицы», - добавила А. Рустемова.



