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    18:36, 12 Январь 2022 | GMT +6

    При симптомах ОРВИ не занимайтесь самолечением - управление здравоохранения Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова просит жителей города не заниматься самолечением при симптомах ОРВИ или коронавируса, а обратиться за медицинской помощью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У многих жителей столицы в последнее время наблюдается кашель, который затем сопровождается температурой, головной болью. При этом они вкус и обоняние не теряют. Могут ли эти признаки считаться признаками коронавируса?» - прозвучал вопрос от представителя СМИ.

    По словам заместителя руководителя столичного управления здравоохранения, это может быть клиническими симптомами как острой респираторной инфекции, так и коронавирусной инфекции. Необходимо провести ПЦР-исследование.

    «Что необходимо сделать? Во-первых, не заниматься самолечением. Вы знаете, что любое заболевание, даже самое простое, может привести к серьезным осложнениям. Поэтому необходимо изолироваться, вызвать мобильную бригаду, уже дальше медицинские работники проведут забор биологического материала на ПЦР-исследование и назначат соответствующие лечение», - сказала Алия Рустемова.

    По словам спикера, на сегодня в столице вакцинировано более 488 тысяч человек.

    «Но вместе с тем мы провели анализ и установили, что около 27 тысяч жителей нашей столицы были вакцинированы в других регионах. То есть, это те люди, которые живут здесь и тоже создают коллективный иммунитет. С учетом данных лиц получается, что уже привиты 72% жителей столицы», - добавила А. Рустемова.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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