При Сенате создана новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При Сенате Парламента РК создана новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде». Об этом сегодня на встрече с представителями общественности сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сегодняшнем заседании принимают участие государственные и общественные деятели, депутаты, известные литераторы, представители культуры, науки. Благодарим всех за то, что нашли время и приняли участие. В настоящее время в стране начинается большой исторический период. По инициативе нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы взялись за создание Нового Казахстана. На ускорение этих сложных изменений повлияло и трагическое январское событие. Теперь важно проанализировать трагические события прошлого и сделать из них правильные выводы. Это имеет решающее значение для нашего повествовательного будущего», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер отметил, что на пути к построению Нового Казахстана депутатам важно выстроить диалог с интеллигенцией, поэтами, писателями, учеными.

«С этой целью мы создаем новую диалоговую площадку при Сенате. Мы предлагаем назвать ее «Ұлттық мүдде». Сейчас, как известно, достаточно разных дискуссионных площадок. Особенностью нашего проекта является обсуждение важных вопросов, касающихся национальных интересов, национальных ценностей, будущего нации, с привлечением депутатов и представителей интеллигенции и определение конкретных целей и мероприятий в этом направлении. В дальнейшем инициировать их реализацию. С этой целью мы организовали эту диалоговую площадку. Мы надеемся, что в ее работе примут активное участие и другие граждане», - добавил Маулен Ашимбаев.