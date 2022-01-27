При ревакцинации болезнь протекает легко - эпидемиолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Врач-эпидемиолог городской поликлиники № 1 Гульсайра Жанат отметила важность ревакцинации и сообщила, что при обнаружении признаков инфекции необходимо незамедлительно информировать врачей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«В настоящее время эпидситуация в столице остается сложной. В нашей поликлинике раньше количество инфицированных в сутки составляло около 50 человек, сейчас выявляется 377 человек. В стационаре поликлиники амбулаторно лечится 781 больной, в том числе восемь человек в отделении реанимации. Многие из тех, кто тяжело переносит болезнь, не вакцинированы и не прошли ревакцинацию», - говорит медик.

Она также затронула важность ревакцинации, о которой говорится и в постановлении главного санитарного врача города.

«Спрос на прививку Pfizer для ревакцинации высок. 290 медицинских работников поликлиники прошли ревакцинацию препаратом QazVac. Я сама получила вакцину Vero Cell. В целом темпы вакцинации неплохие, прививочные пункты по нашей поликлинике организованы в торговом центре «Азия парк» и по адресу: ул. М. Ауэзова, 24. В день ревакцинацию проходят 195 человек. Коронавирус также распространяется среди детей. У нас бессимптомно заболели 149 детей из семей, состоящих на учете. Их организм настолько молод, что болезнь проходит легко. Сейчас многие говорят, что привиты. Но необходимо соблюдать масочный режим и использовать антисептик. Маску необходимо менять каждые три часа, а не носить в течение недели. У нас девять мобильных бригад, количество вызовов этих бригад резко возросло и достигло 285 вызовов в сутки. Поскольку они не успевали на выезды, мы организовали их работу в течение 24 часов», - говорит Гульсайра Жанат.

Врач отметила, что для вызова мобильных бригад жители сначала звонят на «горячую линию» и озвучивают свою жалобу.

«Стоит отметить, что сейчас большинство граждан старше 65 лет самостоятельно проходят лечение и пьют лекарства, не вызывая мобильных групп, не обращаясь в поликлинику. Так делать нельзя. Таким образом, ухудшив свое состояние и обострив болезнь, они приходят к нам. Из-за большого количества таких заболевших сейчас число пациентов на приеме становится все больше, и не всем удается уделить должное внимание. Поэтому мы просим население не ухудшать свое состояние самостоятельно, а сразу обращаться к врачу», - говорит врач-эпидемиолог поликлиники № 1.