При разрешенных банкетах акмолинские предприниматели продолжают нарушать карантин

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на разрешение с 27 сентября проводить банкеты, предприниматели вновь нарушают карантин. Так, за неделю при мониторинге на 327 объектах было выявлено 16 фактов нарушения карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в регионе с 27 сентября разрешено проводить торжественные, памятные, семейные мероприятия, банкеты, свадьбы, юбилеи с участием посетителей с «безопасным» статусом в Ashyq. При этом заполняемость зала должна быть до 50% и не более 50 мест. Однако некоторые предприниматели и жители региона продолжают допускать нарушения.

«Так, за минувшие выходные мониторинговая группа Целиноградского района выявила три массовых мероприятия. В ресторане «Аружан плаза» города Косшы проводили свадьбу. На мероприятие были приглашены 160 человек. Еще одну свадьбу на 150 человек прервали в ресторане «Баянды». При проведении банкетов был нарушен режим работы участниками Ashyq. А в селе Коянды этого же района проводилась свадьба с участием 100 гостей в ресторане «Алаш», который вообще не является участником Ashyq», - поделились в ведомстве.

В Атбасарском районе в ресторане «Дарина» праздновали день рождение 70 гостей. В этот же день банкетный зал кафе «Асхат», который проводил «кыз узату», также был полон гостей - здесь присутствовало более 70 человек. Список нарушителей карантина пополнили и объекты города Кокшетау, Бурабайского и Астраханского районов, где не соблюдался масочный режим работниками заведения и нарушался режим работы.

Как добавили санврачи региона, в целом за неделю охвачено мониторингом 327 объектов, при этом выявлено 16 фактов нарушения карантинных мер, или 4,9%.



