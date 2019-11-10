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При пожаре в столичном ночном баре спасены 8 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Час назад потушен пожар в одном из ночных баров столицы, спасены два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
10 ноября в 00:20 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в ночном заведении «Good bar» по улице Майлина.
«По прибытии первых пожарных подразделений в 00:26 установлено, что на втором этаже горит электропроводка. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации посетителей и тушению возгорания», - проинформировали в КЧС.
Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 00:34 на площади 0,5 кв.м.
При проведении эвакуации огнеборцы спасли 8 человек. Двоим из них БСМП оказана медицинская помощь без госпитализации.
Сотрудники полиции оцепили территорию заведения. В ликвидации возгорания были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники столичного ДЧС.
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