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При пожаре в столичном ночном баре спасены 8 человек

10 Ноября 2019 01:38
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При пожаре в столичном ночном баре спасены 8 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Час назад потушен пожар в одном из ночных баров столицы, спасены два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

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10 ноября в 00:20 на пульт «101» Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в ночном заведении «Good bar» по улице Майлина.

«По прибытии первых пожарных подразделений в 00:26 установлено, что на втором этаже горит электропроводка. Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации посетителей и тушению возгорания», - проинформировали в КЧС.

Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 00:34 на площади 0,5 кв.м.

При проведении эвакуации огнеборцы спасли 8 человек. Двоим из них БСМП оказана медицинская помощь без госпитализации.

Сотрудники полиции оцепили территорию заведения. В ликвидации возгорания были задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц пожарной техники столичного ДЧС.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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