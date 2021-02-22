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    01:00, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    При пожаре в пятиэтажке Темиртау спасены шесть человек

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - При пожаре в пятиэтажном доме спасены шесть человек, из них двое - дети, передает МИА «Казинформ».

    «21 февраля в 10:53 поступило сообщение о пожаре в г.Темиртау по ул. О. Тищенко. В пятиэтажном жилом доме в квартире на 2-м этаже произошло горение деревянной перегородки и домашних вещей на общей площади 8 кв.м. Пожар ликвидирован в 11.31. Силами пожарных-спасателей ДЧС из квартир подъезда было спасено 6 человек, из них 2 детей, и эвакуировано 8 человек. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС области в Instagram .

    По предварительной версии причиной стало короткое замыкание электропроводов.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Происшествия
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