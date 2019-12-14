При пожаре в общежитии в центре Алматы погиб человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районе Алматы горела комната 4-этажного общежития, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского ДЧС.

«В 17:45 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Алмалинском районе по улице Ауэзова, дом 62а. По прибытию пожарных в 17:55 открытым пламенем горела комната на третьем этаже 4-этажного общежития», - сообщили в ДЧС.

Из-за сильного задымления жильцы выбежали на улицу и сообщили пожарным, что в горящей комнате может находиться человек.

«Для поиска людей и тушения пожара было задействовано 2 звена газодымозащитной службы. С этой целью на окно третьего этажа была установлена трехколенная лестница, подан пожарный ствол на тушение, одновременно через лестничную клетку осуществлялась подача второго ствола на защиту путей эвакуации», - добавили в пресс-службе.

В ходе тушения пожара было найдено тело, пол и личность устанавливается.

Принятыми мерами недопущен переход огня на смежные комнаты общежития и вышележащие этажи. Пожар локализован за 4 минуты с момента прибытия, ликвидирован за 10 минут на площади 20 кв. метров.