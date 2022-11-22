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При пожаре на заводе в Китае погибли 36 человек

22 Ноября 2022, 08:42
При пожаре на заводе в Китае погибли 36 человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – При пожаре на заводе в городе Аньян провинции Хэнань (Центральный Китай) погибли 36 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The paper.

Возгорание на предприятии в городе Аньян произошло 21 ноября в 16:22 по местному времени. Лишь спустя 3,5 часа пожарным удалось взять огонь под контроль. В 23:00 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, по состоянию на вторник в 06:10 по местному времени, в результате пожара 36 человек погибли, двое числятся пропавшими без вести, еще два человека получили травмы легкой степени.

На месте пожара проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.


Фото: pix.avax.news

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