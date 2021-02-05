При пожаре на теплотрассе спасли мужчину в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее при пожаре на теплотрассе спасен мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Как пояснили в ведомстве, 4 февраля около 14 часов в службу «101» поступило сообщение, о том, что по улице Турксиба произошло возгорание на теплотрассе. На место происшествия оперативно прибыли​ спасательные подразделения города, которые​ проведя разведку, установили, что​ на теплотрассе горел мусор. Созданным звеном газодымозащитной службы​ ПЧ-13 внутри был обнаружен мужчина, 1965 года рождения. Спасатели эвакуировали пострадавшего из люка и передали врачам скорой помощи.

Огнеборцы​ в течение 12 минут​ ликвидировали возгорание на общей​ площади 3 квадратных метра. Предварительная версия случившегося​ – неосторожное обращение с огнем.

«Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров​ возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, непотушенный окурок, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями», - предупредили в ДЧС ВКО.

​Напомним, недавно в Усть-Каменогорске при пожаре на теплотрассе были спасены два человека.