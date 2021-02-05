При пожаре на теплотрассе спасли мужчину в ВКО
Как пояснили в ведомстве, 4 февраля около 14 часов в службу «101» поступило сообщение, о том, что по улице Турксиба произошло возгорание на теплотрассе. На место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения города, которые проведя разведку, установили, что на теплотрассе горел мусор. Созданным звеном газодымозащитной службы ПЧ-13 внутри был обнаружен мужчина, 1965 года рождения. Спасатели эвакуировали пострадавшего из люка и передали врачам скорой помощи.
Огнеборцы в течение 12 минут ликвидировали возгорание на общей площади 3 квадратных метра. Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнем.
«Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, непотушенный окурок, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями», - предупредили в ДЧС ВКО.
Напомним, недавно в Усть-Каменогорске при пожаре на теплотрассе были спасены два человека.