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    20:21, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    При пожаре на теплотрассе спасли мужчину в ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее при пожаре на теплотрассе спасен мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    Как пояснили в ведомстве, 4 февраля около 14 часов в службу «101» поступило сообщение, о том, что по улице Турксиба произошло возгорание на теплотрассе. На место происшествия оперативно прибыли​ спасательные подразделения города, которые​ проведя разведку, установили, что​ на теплотрассе горел мусор. Созданным звеном газодымозащитной службы​ ПЧ-13 внутри был обнаружен мужчина, 1965 года рождения. Спасатели эвакуировали пострадавшего из люка и передали врачам скорой помощи.

    Огнеборцы​ в течение 12 минут​ ликвидировали возгорание на общей​ площади 3 квадратных метра. Предварительная версия случившегося​ – неосторожное обращение с огнем.

    «Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров​ возникает по вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, непотушенный окурок, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями», - предупредили в ДЧС ВКО.

    ​Напомним, недавно в Усть-Каменогорске при пожаре на теплотрассе были спасены два человека.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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