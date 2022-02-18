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При поступлении на IT-специальности в Казахстане будут сдавать не физику, а информатику

18 Февраля 2022 09:30
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При поступлении на IT-специальности в Казахстане будут сдавать не физику, а информатику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поступлении на IT-направления подготовки абитуриенты со следующего учебного года будут сдавать не физику, а информатику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министества образования и науки РК.

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В Министерство образования и науки поступает большое количество обращений о включении предмета «Информатика» в перечень профильных предметов при проведении ЕНТ для абитуриентов, желающих обучаться в вузах по IT-направлениям.
В связи с этим, был проведен анализ и принято решение, что с 2022-2023 учебного года учащиеся, поступающие на группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии» и «Информационная безопасность», на ЕНТ будут сдавать комбинацию «Математика+Информатика» вместо «Математика+Физика».
В нынешнем 2021-2022 учебном году, профильным предметом остаётся «Физика», при этом, в качестве пилота, по выбору абитуриентов будет дополнительно доступна опция выбора комбинации «Математика+Информатика» для поступления на эти направления подготовки (во время мартовского ЕНТ) в текущем году.


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