При помощи шпаргалок пытались сдать квалификационный тест педагоги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Члены экспертного совета проектного офиса «Ақтөбе - адалдық алаңы» провели мониторинг процесса аттестации педагогов, работающих в организациях образования, реализующих дошкольное воспитание и обучение, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, и других гражданских служащих в сфере образования и науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря проектного офиса Зульфию Набиулину.

Актюбинский региональный центр тестирования «Ustudy» проводит компьютерное тестирование для повышения квалификации педагогов и других гражданских служащих в сфере образования и науки.

В результате мониторинга экспертная группа «Адалдық алаңы» выявила ряд недостатков при сдаче тестирования.

Например, учитывая огромное количество аттестуемых педагогов, перед входом в здание не установлен дезинфекционный туннель, тем самым создаются неблагоприятные санитарные условия. Отсутствуют антисептики в аудиториях для тестирования. Большинство тестируемых не соблюдают масочный режим. Также у шести педагогов отсутствовали удостоверения личности, и вход на сдачу тестирования осуществляли с помощью фотографии удостоверения на мобильном устройстве, не работали глушители мобильной связи.

В ходе мониторинга, учитывая карантинный режим в области, согласно определенным правилам в учебном центре не было Протокола заключения о соответствии санитарным требованиям уполномоченного органа.

Далее в учебном центре отсутствуют мониторы общего наблюдения, имеются только индивидуальные, на каждого тестируемого. Из-за чего трудно вести наблюдение за всеми. Но члены экспертной группы выявили три нарушения. Одно из них – попытка сдать тест с помощью смартфона, и двое педагогов использовали шпаргалки во время тестирования. Всех трех педагогов исключили от сдачи тестирования.

Результаты мониторинга были озвучены и внесены в центр тестирования Республики Казахстан.