При полном финансировании из республиканского бюджета станции метро «Сарыарка» и «Достык» в Алматы достроят к декабрю

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – При полном финансировании из республиканского бюджета власти Алматы обещают достроить станции метро «Сарыарка» и «Достык» в декабре текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в управлении городской мобильности Алматы инвестиционная стоимость строительства второго пускового комплекса – 67 922,38 млн тенге. Всего с начала строительства выделено 63 278,28 млн тенге, освоено 52 629,58 млн тенге.

«В рамках утвержденного бюджета на 2021 год выделено 10 648,69 млн тенге, из них из республиканского бюджета 10 396,97 млн тенге, из местного бюджета 251,72 млн тенге. При полном финансировании из республиканского бюджета завершение строительства станций «Сарыарка» и «Достык» запланировано в декабре текущего года», - отметили в управлении на запрос Казинформа.

Кроме того, в управлении отметили, что на всех станциях метрополитена Wi-Fi подключен в тестовом ограниченном варианте (регистрация на входе в станцию, далее 10-15 мин работы и перезагрузка). В данный момент ведутся работы по установке оборудования в тоннелях и на электроподвижных составах.

Что касается закупки дополнительных вагонов метро, то в 2018 году был заключен договор с АО «Hyundai Rotem» для приобретения восьми четырехвагонных составов электропоездов.

«В настоящее время поставщиком была организована поставка двух составов, остальные шесть составов ожидаются до конца первого полугодия 2021 года. В 2018-2019 годах с республиканского и местного бюджетов было выделено 14 089,7 млн тенге (аванс и промежуточный платеж). В 2021 году для произведения окончательной оплаты направлена бюджетная заявка на уточнение республиканского бюджета в сумме 18 660,122 млн тенге», - отметили в управлении.







