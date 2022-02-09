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При поддержке Правительства РК в Азербайджан экспортировано 40 грузовых локомотивов

9 Февраля 2022 17:08
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При поддержке Правительства РК в Азербайджан экспортировано 40 грузовых локомотивов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня с завода Alstom при поддержке Правительства РК был отправлен на экспорт 40-ой грузовой локомотив, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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В октябре 2021 года министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и президент компании Alstom по региону Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

В 2014 году Alstom подписал контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 млн евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производятся в Нур-Султане.

Локомотив Prima T8 является одним из самых мощных электровозов в мире, который способствует развитию регионального железнодорожного сообщения. Помимо электровозов в Азербайджан поставляются также рельсы.

Казахстан выступает в качестве важного транспортного узла, связывающего Европу, Ближний Восток, Азию и Россию через новый Шелковый путь. Казахстанская железнодорожная сеть протяженностью около 21 000 км является третьей по величине сетью в мире и представляет собой значительный рынок для работ по техническому обслуживанию. При этом, взаимная торговля Казахстана с Азербайджаном за 2021 год составила $332,2 млн, что в 3 раза выше по сравнению с 2020 годом.

В целом, экспорт из Казахстана в Азербайджан за 2021 год вырос в 3,4 раза и составил $287,9 млн. Импорт в Казахстан из Азербайджана за 2021 год вырос на 77,3% и составил $44,4 млн.

Для активного продвижения экспорта обработанных товаров Министерство торговли и интеграции оказывает всемерную поддержку казахстанским производителям через программу экспортной акселерации, вывод на платформу на Alibaba, торгово-экономические миссии, а также оказывает полную консультационно-аналитическую поддержку.

В 2022 году в рамках программы экспортной акселерации запланирован выход казахстанских производителей и поставщиков услуг на рынок Азербайджана. Данный инструмент позволит дополнительно нарастить объемы экспорта, а также вывести новые казахстанские товары в Азербайджан.

Программа «Экспортная акселерация» запущена по поручению Главы государства в 2020 году и направлена на ускоренное продвижение товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом. По итогам 2021 года в рамках программы «Экспортная акселерация» на внешние рынки выведены 130 новых игроков.

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#Правительство РК   #Промышленность   #Экономика   #Азербайджан  
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