АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При поддержке НПП «Атамекен» с начала 2023 года открыто 495 субъектов МСБ. Об этом сообщила на круглом столе в Службе центральных коммуникаций Управляющий директор – директор департамента по вопросам занятости и развитию малого и женского предпринимательства НПП «Атамекен» РК Айдана Тогызбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальная Палата предпринимателей РК «Атамекен», в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, является оператором по трем направлениям. Первое – информационно-консультационные услуги для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой. Второе – развитие предпринимательского потенциала «Мен кәсіпкер». Третье – предоставление сервисной поддержки ведения предпринимательской деятельности», – сказала А.Тогызбаева.

Спикер пояснила, что информационно-консультационные услуги – это комплекс информационно-консультационных услуг, предоставляемых бесплатно субъектам МСБ и физическим лицам. Услуги предоставляются в «офлайн» режиме 189 Центрами обслуживания предпринимателей районного уровня, а на областном уровне в «онлайн» режиме через веб-портал www.g4b.kz. На 1 августа 2023 года предоставлено: 89 616 услуг для 11 412 субъектов МСП и физических лиц.

Как сообщила А.Тогызбаева, инструмент «Мен кәсіпкер», по состоянию на 1 августа 2023 года, реализуется в следующих направлениях: Центры развития женского предпринимательства и «Кәсіпке бағыт» – обучение компетенциям и профильное обучение с целью повышения предпринимательского потенциала.

А.Тогызбаева отметила, что направление «Центры развития женского предпринимательства» включает в себя несколько видов услуг, в том числе консультации, профессиональное и бизнес-обучение. На 1 августа текущего года по данному направлению оказано 5 528 консультаций и других услуг для 5 107 услугополучательниц. Из них 1 039 чел. прошли профессиональное и бизнес-обучение, а также обучение традиционным видам ремесел. При этом, график обучения формируется с учетом родительских и семейных обязанностей женщин.

По третьему направлению спикер сообщила, что сервисная поддержка предоставляется бесплатно субъектам МСБ, действующим во всех секторах экономики в 20 Центрах обслуживания предпринимателей в офлайн-режиме на местах через РПП в областных центрах, городах Астана, Алматы, Шымкент, а на районном уровне в онлайн режиме через веб-портал www.g4b.kz.

В рамках сервисной поддержки оказываются: бухгалтерские и налоговые услуги; услуги по юридическим вопросам и конкурсным процедурам; консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса и другие услуги.

На 1 августа месяцев 2023 года предоставлено: 16 924 услуг для 15 249 субъектов МСБ.

По словам А.Тогызбаевой, за первое полугодие 2023 года при поддержке Палаты открыто 495 субъектов МСБ, получено 64 разрешительных документа для субъектов МСБ, сопровождено 674 проекта на общую сумму финансирования 11,3 миллиарда тенге. В рамках проектов создано 831 рабочих мест. Общая сумма выигранных тендеров составляет 355,7 миллиона тенге.